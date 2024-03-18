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TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

TFF'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama

'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de ile  arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz.

Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez.

Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Trabzonsporlu taraftarlar maç sonunda sahaya indi

Trabzonsporlu taraftarlar maç sonunda sahaya indi

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