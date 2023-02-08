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Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF'den transfer dönemi açıklaması

Transfer sezonunun bitiş tarihi, takımlarının transfer yapmasını bekleyen futbolseverler tarafından merak ediliyor. TFF yaşanan deprem sonrası transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı. Peki, transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF'den transfer dönemi açıklaması

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Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre transfer dönemi uzatılıyor.

'DEN TRANSFER DÖNEMİ AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.

Ancak, ülkemizde yaşanan felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir"

Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF'den transfer dönemi açıklaması - 1

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2022-23 transfer sezonu tarihleri belli olmuştu.

TFF, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından transfer sezonunu uzatma kararı aldı.

Buna göre; 'de ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 18 Şubat 2023 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

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