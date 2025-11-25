TFF'den transfer dönemi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre amatör liglerde transfer döneminin uzatılmasına karar verildi.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“2025-2026 Sezonu Amatör Futbolcu 1. Transfer ve Tescil Döneminin 27 Kasım 2025 olarak belirlenen son tarihinin 19 Aralık 2025'e kadar uzatılmasına karar verilmiştir. FIFA kuralları uyarınca, 2025-2026 futbol sezonunda Uluslararası (Yurt Dışı) Amatör Futbolcu 1. Transfer ve Tescil Dönemi son tarihi ise 27 Kasım Perşembe günü itibarıyla sona erecektir.”