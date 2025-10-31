TFF'den UEFA'ya ev sahipliği başvurusu: 2 şehir ve stadyum resmen açıklandı

UEFA, 2028 ve 2029 UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmakla ilgilenen ülkeleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, iki organizasyon için başvuruda bulundu.



Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu ile 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği için aday gösterildi.



UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri için 15 ülkeden başvuru alındığı belirtildi.



2028: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park



2029: UEFA Avrupa Ligi | Ankara 19 Mayıs Stadı

DİĞER ADAYLAR



UEFA Avrupa Ligi finali



2029



Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais veya Paris Parc des Princes (Yalnızca bir ev sahibi şehir ve mekan onaylanacak)



İtalya : Torino, Juventus Stadyumu



Romanya : Bükreş, Ulusal Arena



Türkiye : Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadı



UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali



2028



Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais



İspanya : Bilbao, San Mames Stadyumu



İsviçre : Basel, St. Jakob Parkı



Türkiye : İstanbul, Ali Sami Yen Stadı

