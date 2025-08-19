TFF'den yabancı kuralı açıklaması: 14+2 olacak mı?
TFF'den belirsizliğini koruyan yabancı kuralı hakkında açıklama geldi.
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı sınırı hakkında konuştu.
Otyakmaz, "Lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
MEVCUT KURAL
Kulüpler A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan (yabancı futbolcu) en fazla 14 futbolcu bulundurabilir.
KULÜPLER NE İSTİYOR?
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları, 12 + 2 olan mevcut yabancı kuralının 12 + 2 + 2 şeklinde revize edilmesini talep etmişti.
Bazı Süper Lig ekipleri ise "Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz" diye görüş bildirmişti.
