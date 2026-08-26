TFF'den yabancı kuralı kararı. Sadece Türkiye Kupası’nda geçerli olacak

4 Eylül'de sona erecek transfer döneminin son günlerine yaklaşırken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF ) sürpriz bir karar geldi. TFF, yabancı kuralı konusunda yeni kararını açıkladı.

10+4 kuralının üzerinde yabancı futbolcu bulunduran takımlar, bu isimleri Türkiye Kupası maçlarında sahaya sürebilecek. Söz konusu düzenleme yalnızca Türkiye Kupası’nda geçerli olacak. Trendyol Süper Lig ’de ise 10+4 kuralı ise devam edecek.

Bu düzenleme, duyurunun ardından transfer edilecek oyuncular için geçerli değil.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralındaki değişiklikle ilgili bir açıklama yayımladı. Federasyondan, “2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde Değişiklik” başlığıyla yapılan açıklamada değişikliğin ayrıntılarına yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamada A takım listesine yazılamayan futbolcuların Türkiye Kupası maçlarında belirlenen koşullar dahilinde oynatılabileceği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamadaki ilgili madde şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler:

(a) Trendyol Süper Lig Kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14’den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz.

(b) Trendyol 1. Lig Kulüpleri tarafından sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6’sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

(2) İşbu geçici madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin 26.08.2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları için geçerlidir."