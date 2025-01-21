TFF'den yangın faciası için saygı duruşu kararı

TFF, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Federasyondan yapılan açıklamada bir otelde meydana gelen yangın faciası nedeniyle vefat edenler için 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Ayrıca tüm müsabakalarda takımların siyah kol bandıyla sahada yer alacakları kaydedildi.

Bolu'daki yangın faciasında 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralı durumda.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan bir otelde meydana gelen yangın faciası nedeniyle vefat edenler için 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.