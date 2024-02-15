TFF'den Yayın İhalesi Komisyonu açıklaması

Yayın İhalesi Komisyonu, 19 Şubat Pazartesi günü saat 16.00'da yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacak.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yayın ihalesi tekliflerini noter huzurunda açmak üzere toplanmıştır. Yayın İhalesi Komisyonu, 19 Şubat Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin İhale Genel Şartnamesi 24. maddesi uyarınca yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacaktır. İhale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır."

