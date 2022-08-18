TFF'den yeni karar: Hakem kararları televizyonda değerlendirilecek

Merkez Hakem Kurulu Ağustos Ayı Eğitim Semineri, TFF MHK Danışmanı Hugh Dallas’ın katılımıyla Riva’da gerçekleştirildi.



Seminerde söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamaları konusunda açıklama yaptı.



Kulüplerden anlayış beklediklerini ifade eden Büyükekşi şunları söyledi;



''Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler. Yanlışsa yanlış diyeceğiz. İnsan hata yapmaya müsait. Yeter ki art niyet olmasın."



Atamaların da otomatik olarak yapıldığını belirten Büyükekşi, "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin. Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz 2. haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar'' ifadelerini kullandı.