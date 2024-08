TFF'den yeni sezonda Süper Lig'e yeni logo

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak. Logo tasarımı, Türk futbolunun gücünü, tutkusunu ve yenilikçi kimliğini yansıtıcak.



ZAFERİ VE GÖNÜLDEN OYNANAN FUTBOLU SİMGELİYOR



Süper Lig'in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor. Logonun üst bölümü kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı ise son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ediyor. Süper Lig takımlarının, tüm taraftarların ve paydaşların bu logo altında aynı değerler ve ortak bir amaç altında buluşup birleşmesi, Fair-Play içinde bu güzel oyunu daha da güzelleştirmesi bekleniyor.



UZUN VADELİ STRATEJİNİN YANSIMALARI



Ulusal ve uluslararası deneyimi olan kurumlarla birlikte, Süper Lig kulüplerimizin başkan, yönetici, pazarlama departmanları, yayıncı kuruluşlar, sponsorlar ve futbolun tüm paydaşlarıyla yapılan çalışmalar neticesinde, Avrupa'nın üst düzey ligleri ve UEFA turnuvaları değerlendirilerek yeni Süper Lig logosu hayata geçirildi.



Türk futbolu; dinamik yapısı ve her geçen gün artan izleyici kitlesiyle Avrupa'nın önde gelen liglerinden biri olma hedefine koşar adımlarla ilerliyor. Süper Lig'i sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da dikkatle takip edilen bir markaya dönüştürme vizyonu eşliğinde yenilikçi yaklaşımlarla somut adımlar atılıyor. Rekor artışla yenilenen yayın haklarıyla Avrupa'nın en değerli 6'ncı ligi olan Süper Lig'in imajının yenilenmesi, yüzünün değişmesi futbolumuzun marka değerine katkıda bulunacak uzun vadeli bir stratejinin ilk yansımalarından biri olarak görülüyor.



MİLYONLARI PEŞİNDEN SÜRÜKLEYEN FUTBOL, BU LOGONUN ALTINDA TOPLANACAK



Ülkemizde 7'den 70'i tutkuyla saran, milyonlarca insanın hayatının merkezinde yer alan büyülü dünyanın heyecanı, tutkusu artık yeni Süper Lig logosu altında yeni mecralara taşınacak. Her yaştan, her kesimden insanı bir araya getiren, dostlukları pekiştiren, toplumun birleşme noktası olan futbolun yeni imajı çağın getirdiği değişime eşlik edecek.



SAHANIN BİRÇOK ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK



İlk etapta maç başlangıç seremonisinden maç sonu röportaj alanlarına kadar her alanda uygun düzenlemeler yapıldı. Her detayda Süper Lig'in yeni logosuna ilham veren futbolun birleştirici gücü, rekabetin heyecanı, sevgi ve rakibe saygı vurgulandı.



YENİ LOGOYLA BİRLİKTE ŞAMPİYONLUK KUPASI YENİLENECEK



Süper Lig şampiyonluk kupası da bu değişimle birlikte tamamen yenilendi. Yeni tasarımın en dikkat çekici noktası ise ligde sezon boyunca bu kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımların isimlerinin kupaya işlenmesi olacak. Ayrıca yenilenen kurumsal kimlikle birlikte yeni sponsorluk alanları geliştirerek, Süper Lig kulüplerimize yeni kaynaklar sağlanması amaçlanıyor.



SÜPER LİG'İN YENİ SLOGANI "FUTBOL AŞKINA" OLDU



Tüm bu vizyon ve değerleri özetleyen "Futbol Aşkına", Trendyol Süper Lig'in yeni sloganı oldu. Bu slogan, sahada gösterilen mücadeleyi, tribünlerde yaşanan coşkuyu ve her futbolseverin yüreğinde taşıdığı sevgiyi ifade ediyor.