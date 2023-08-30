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TFF'den zemine onay çıktı: Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nı incelemeler ve raporlar doğrultusunda onayladı.

TFF'den zemine onay çıktı: Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman Stadı'nda oynanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Trendyol 'in 4. haftasındaki MKE - maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini, dün yapılan incelemelerin ardından bugün tekrar kontrol etti.

RAPOR SONRASI İKİNCİ ONAY

MKE Ankaragücü Kulübünden alınan bilgiye göre, yetkililer, kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.

Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.

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