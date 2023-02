TFF'den 20 milyon lira bağışla depremzedeler için yardım kampanyası

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.



TFF'nin internet sitesinden "Futbol Camiamıza Çağrı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Milletimiz acı bir gün yaşıyor... Kurtuluş Savaşımızda şerefle kanını döken, kahramanlık destanları yazan ve bayrağımıza rengini veren şehitler diyarı illerimizde bugün yaşanan depremler tüm milletimizi yasa boğdu." denildi.



Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilde hissedilen depremler sonucunda büyük can kayıplarının yaşandığı ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşın olduğu belirtilerek, "Sadece bu illerdeki vatandaşlarımız değil, tüm ülke ağlıyor. Hepimizin kalbi, şu an enkazdan çıkarılan ve çıkarılmayı bekleyen kardeşlerimiz ile birlikte atıyor. Bütün Türkiye'nin düşünceleri, 1999 depreminin acı hatıraları eşliğinde bugün acı çeken kardeşlerinde." ifadeleri kullanıldı.



"Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizin son zamanlarda karşılaştığı en büyük felaketlerden biri olan bu depremin yaralarını birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde hep birlikte saracağımıza inanıyoruz." ifadeleriyle devam edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Federasyon olarak, milli yas ilan edilerek dalgalanan şanlı bayrağımızın yarıya çekildiği bu zor dönemde 'gün tek yürek olma günüdür' diyerek yardım kampanyası başlatma kararı aldık. AFAD Başkanlığınca koordine edilen aşağıda belirtilen hesaba TFF olarak 20 milyon lira bağış yaparak yardım kampanyamızı başlatıyoruz. Milli takımlarımızın tüm mensuplarını, kulüp takımlarımızı, kulüp başkanlarımızı, tüm futbolcularımızı, teknik direktörlerimizi, hakemlerimizi, gözlemcilerimizi, temsilcilerimizi, derneklerimizi, iyi günde ve kötü günde futbol sevgisini cömertçe paylaşan tüm taraftarlarımızı halkımızın bu elim gününde depremzedelerimizin yanında durmaya ve başlattığımız kampanyaya nakdi olarak destek olmaya davet ediyoruz. Biz; büyük ve güçlü bir aileyiz. Zorluklarda, felaketlerde birbirine daha da çok kenetlenen bir camiayız. Gelin bugün el ele verelim ve birlikte destek olalım. Söz konusu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerimize sabırlar niyaz ediyoruz. Devletimize, arama kurtarma ekiplerine, sağlık personeline, insani yardım çalışanlarına güç kuvvet diliyoruz. "DEPREM" yazarak 1866'ya da SMS göndererek kampanyamıza destek olmanızı istiyoruz."



TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU'NDAN 400 BİN TL VE 500 MONT DESTEĞİ



Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), depremzedeler için 400 bin TL nakdi yardım desteği vereceğini ve giyim malzemesi göndereceğini açıkladı.



Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen yıkıcı depremden etkilenen vatandaşlarımız ve ağır kış şartları koşullarında kurtarma faaliyetlerini yürüten tek yürek olmuş ekiplerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak 400 bin TL nakdi yardım desteği veriyoruz. Gün birlik olma ve yaraları sarmak için dayanışma günüdür. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



Türkiye Bisiklet Federasyonu ayrıca depremzedeler için nakdi para yardımının yanında 500 mont gönderdiğini duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşeceği açıklanan ancak deprem nedeniyle iptal edilen Tour Of Antalya yarışları için hazırlanan giysiler deprem bölgesinde yardıma muhtaç insanlar için gönderilecek. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından soğuk hava şartları göz önüne alınarak Tour of Antalya için üretilen 500 mont ve giyim malzemesi deprem bölgesine gönderilmiştir." denildi.



TBF'DEN DE KAMPANYA



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da yardım kampanyası başlattı.



TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere AFAD iş birliğinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanacak yardımlar, ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır. Tüm kulüplerimizin ve sporseverlerin desteğini bekliyoruz." denildi.

