TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Federasyonun internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Tarih boyunca her alanda en ön saflarda yer alan kadınlarımız, ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlamışlardır. Azim ve kararlılıklarıyla ilham veren kadınlar, aydınlık nesiller yetiştirip geleceğin de mimarı olmuşlardır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta kadın yöneticilerimiz, teknik direktörlerimiz, antrenörlerimiz, futbolcularımız, hakemlerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere, dünyayı sevgi ile dolduran şefkat ve fedakarlık sembolü tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.