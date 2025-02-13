TFF'den Fethi Heper için saygı duruşu kararı

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Fethi Heper'in vefatı sebebiyle futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulmasına karar verildi.



TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Eskişehirspor'un eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Fethi Heper'in vefatı nedeniyle 13, 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.



Heper, Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.