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TFF'nin faaliyetleri ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi

TFF'nin faaliyetleri ibra edildi

Olağan Mali Genel Kurulu 187 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

Olağan mali genel kurulunda, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemlerine ait TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu ile denetleme kurulunun faaliyetleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 döneminin bütçesi de onaylandıktan sonra genel kurul sona erdi.

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