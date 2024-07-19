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TFF'nin yeni başkanı belli oldu: TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçti. Ankara'da yapılan olağan seçimli mali genel kurul toplantısında İbrahim Hacıosmanoğlu başkan seçildi. Peki, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgileri derledik.

TFF'nin yeni başkanı belli oldu: TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?

Türk iş insanı, spor yöneticisi, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 1966 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Uzun yıllar ticaret ile uğraştı. Organizasyon, petrol ve inşaat işleri yaptı.

2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi.

26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.

TFF'nin yeni başkanı belli oldu: TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? - 1

27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat seçilemedi.

Hacıosmanoğlu, 2024 Başkanlığı Seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Hacıosmanoğlu, 2024 TFF Başkanlığı Seçimleri'nde rakibi Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçerek 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildi.

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