TFF'ye tepki gösterdi: Yeni sezonda lige katılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, 2025-2026 futbol sezonunda fikstüre katılmama ve sahaya çıkmama kararı aldı.

Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun grupları oluştururken yapmış olduğu eşlemeler, tarafımızca son derece yanlış bulunmuştur. Yönetim kurulu kararı ile, noter aracılığıyla TFF'ye dilekçemizi verdik ve yeni sezona katılmayacağımızı bildirdik" dedi.