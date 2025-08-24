Uluslararası arenalarda Türkiye'nin e-Spor temsilcisi olan Aurora, EWC 2025 finalinde Moğalistan'ın zorlu ekibi The MongolZ ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, The MongolZ-Aurora EWC 2025 finali ne zaman, saat kaçta?



THE MONGOLZ-AURORA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



The MongolZ-Aurora maçı Türkiye saatiyle 24 Ağustos 2025 Pazar günü 13.00’te başlayacak. Karşılaşma Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



FALCONS'U 2-0'LA GEÇTİ



Temsilcimiz Aurora, EWC 2025’in Yarı Final mücadelesinde Falcons’u yenerek Finale adını yazdırdı!