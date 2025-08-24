The MongolZ-Aurora EWC 2025 finali ne zaman, saat kaçta?
Esports World Cup 2025’in finalinde The MongolZ ile Aurora karşı karşıya geliyor. Counter Strike 2 (CS2) sevenlerin merakla beklediği mücadele izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Türk takımı olan Aurora, Moğalistan Ekibi The MongolZ'u yenerek şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Peki, The MongolZ-Aurora EWC 2025 finali ne zaman, saat kaçta?
Uluslararası arenalarda Türkiye'nin e-Spor temsilcisi olan Aurora, EWC 2025 finalinde Moğalistan'ın zorlu ekibi The MongolZ ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, The MongolZ-Aurora EWC 2025 finali ne zaman, saat kaçta?
THE MONGOLZ-AURORA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
The MongolZ-Aurora maçı Türkiye saatiyle 24 Ağustos 2025 Pazar günü 13.00’te başlayacak. Karşılaşma Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
FALCONS'U 2-0'LA GEÇTİ
Temsilcimiz Aurora, EWC 2025’in Yarı Final mücadelesinde Falcons’u yenerek Finale adını yazdırdı!
