Thiago Motta'nın Kenan Yıldız planı

Juventus, Serie A'nın 5. haftasında Napoli ile golsüz berabere kalarak, üst üste üçüncü maçından da 0-0 eşitlikle ayrılmış oldu.

Gol yollarında sorun yaşayan Torino ekibinde teknik direktör Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'ı B planı olarak düşündüğü kaydedildi.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre, Motta'nın Dusan Vlahovic'i yedeğe çekerek Kenan Yıldız'ı santrfor pozisyonuna kaydırmayı planladığı öne sürüldü.

Bu sezon Juventus formasıyla 6 resmi maça çıkan Kenan, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.