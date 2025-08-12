Thibaut Courtois'dan Galatasaray isteğine olay cevap: Milyonlarca kişi izledi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup ederek yeni sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.



Yaz transfer dönemine ise Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle sansasyonel şekilde giren sarı-kırmızılıların gündemindeki birinci öncelik ise kaleci...



14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından Uruguaylı file bekçisinin yerini dünyaca ünlü bir kaleciyle doldurmak isteyen ve listesinde Ederson, Alisson, Donnarumma gibi isimleri bulunduran Galatasaray için sıcak bir gelişme yaşandı.



Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'nın sarı-kırmızılı bir taraftarla arasında geçen diyalog, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.