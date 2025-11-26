Thomas Frank iddialı: "Bir takımı nasıl yaratacağımı biliyorum"

23 Kasım Pazar günü yapılan maçta Tottenham Hotspur, ezeli rakibi Arsenal'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuştu.

Ligdeki formsuz gidişatın ardından Arsenal karşısında alınan bu mağlubiyet, teknik direktör Thomas Frank'in üzerindeki baskıyı arttırmıştı.

52 yaşındaki çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları PSG maçının öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM"

Danimarkalı teknik adam, bu iş için doğru insan olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Frank, "%100 bildiğim tek bir şey varsa o da bir takım yaratmaktır. Burada da bunu yapacağım. Bir işi kabul edince meydan okumaları da kabul edersiniz. Bazen geri çekilmeler olur, bu da sürecin bir parçasıdır. Gerekli dersleri alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİYLE OYNAYACAĞIZ"

PSG hakkında da yorumlarda bulunan Frank, "Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle deplasmanda karşılaşacağız. Bizim için iyi bir meydan okuma olacak. İyi bir performans ortaya koyacağımızdan eminim." diyerek sözlerini sonlandırdı.

KARŞILAŞMA SAAT 23.00'TE

PSG'nin Tottenham'ı konuk edeceği mücadele bu akşam saat 23.00'te yapılacak.