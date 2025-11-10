Thomas Frank “sorun yok” demişti; Kolo Muani Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
10.11.2025 10:12
Reuters
Tottenham Hotspur’un başarılı oyuncusu Kolo Muani, sakatlığı sebebiyle Fransa Milli Takımı’nın kadrosundan çıkarıldı.
Geçtiğimiz cumartesi yani 8 Kasım 2025 günü Tottenham Hotspur, evinde Manchester United’ı ağırladı.
Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmaya 11’de başlayan Randal Kolo Muani, yaşadığı çene sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya başlayamamıştı.
Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Thomas Frank, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede 26 yaşındaki oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığını söylemişti.
Ancak bugün Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama Danimarkalı teknik adamı haksız çıkardı.
ADAY KADRODAN ÇIKARILDI
Federasyon, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte Kolo Muani’nin Ukrayna ve Azerbaycan maçlarının kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Yayımlanan bültende şu ifadelere yer verildi: “Kolo Muani, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Manchester United maçında çenesinden sakatlanmıştır. Milli takım doktorumuz Frank Le Gall’ın Tottenham Hotspur ile yaptığı görüşmelerin sonucunda teknik direktörümüz Didier Deschamps, oyuncunun kadrodan çıkarılması gerektiğine karar vermiştir.”
Kolo Muani, tam iki dönemlik aranın ardından ilk defa Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edilmişti.
FLORIAN THAUVIN KADROYA DAHİL EDİLDİ
Federasyon, Kolo Muani’nin yerine RC Lens’in kanat oyuncusu Florian Thauvin’in kadroya dahil edildiğini açıkladı.
DEMBELE VE DOUE DE KADRODA YOK
Kolo Muani’den gelen haberle sarsılan Fransa Milli Takımı’nda sakatlık krizi derinleşiyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birlikte “Ballon d’Or”u kazanan Ousmane Dembele ile geçtiğimiz sezonun “Golden Boy”u Desire Doue, sakatlıkları sebebiyle aday kadroya çağrılmadılar.
FRANSA AVERAJ FARKIYLA LİDER
Dünya Kupası Elemeleri’nde şu ana kadar çıktığı 6 maçın sonunda 13 puan toplayan “Horozlar”, 1 gollük averaj farkıyla İtalya’nın önünde birinci sırada bulunuyor.
Fransızlar, 13 Kasım Perşembe günü Ukrayna ile karşılaşacak.