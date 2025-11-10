Thomas Frank “sorun yok” demişti; Kolo Muani Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Geçtiğimiz cumartesi yani 8 Kasım 2025 günü Tottenham Hotspur, evinde Manchester United’ı ağırladı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Randal Kolo Muani, yaşadığı çene sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya başlayamamıştı.

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Thomas Frank, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede 26 yaşındaki oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığını söylemişti.

Ancak bugün Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama Danimarkalı teknik adamı haksız çıkardı.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Federasyon, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte Kolo Muani’nin Ukrayna ve Azerbaycan maçlarının kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Yayımlanan bültende şu ifadelere yer verildi: “Kolo Muani, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Manchester United maçında çenesinden sakatlanmıştır. Milli takım doktorumuz Frank Le Gall’ın Tottenham Hotspur ile yaptığı görüşmelerin sonucunda teknik direktörümüz Didier Deschamps, oyuncunun kadrodan çıkarılması gerektiğine karar vermiştir.”