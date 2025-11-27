Thomas Frank: "Yaratmak istediğim kimliği oyuncularımda gördüm"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Tottenham Hotspur, Fransız ekibi PSG'nin konuğu oldu.

Büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan 5-3'lük skorla PSG oldu.

Tottenham Hotspur'un teknik direktörü Thomas Frank, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDAN BEKLEDİĞİM REAKSİYONU ALDIM"

Premier Lig'in 12. haftasında alınan 4-1'lik Arsenal mağlubiyetinin ardından takımın gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu belirten Danimarkalı teknik adam, "Performansımızdan memnunum. Takımımdan beklediğim reaksiyon buydu. Rakibimize de gereken cevabı verdik ve art arda gelen gollerin ardından çabuk toparlandık. Yaratmak istediğim kimliği oyuncularımda gördüm. Daha fazla karakter, daha fazla agresiflik. Sahada sadece bunları görmek istiyorum. Hangi formasyonda oynadığımızın bir önemi yok." şeklinde görüşlerini ifade etti.

"HALA AS TAKIMIMIZLA SAHAYA ÇIKAMADIK"

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique ise eksikliklere rağmen hala iyi durumda olduklarını belirtti. İspanyol çalıştırıcı, "Son 24'e kalmayı artık garantilemiş gibiyiz. Zor ama kapsamlı bir maç oldu. Şu an ligde 12 puanımız var. Ligue 1'de de zirvedeyiz. Hala as takımımızla bir maça çıkamadığımız halde iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.