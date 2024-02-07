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Thomas Meunier resmen Trabzonspor'da: Maliyeti belli oldu

Trabzonspor, Thomas Meunier transferini resmen açıkladı. Futbolcunun maliyeti de KAP'a bildirildi.

Thomas Meunier resmen Trabzonspor'da: Maliyeti belli oldu

, Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

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