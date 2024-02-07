Thomas Meunier resmen Trabzonspor'da: Maliyeti belli oldu

Trabzonspor, Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.



KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2023-2024 Futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,



2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."