Thomas Partey kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Thomas Partey kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Thomas Partey, 13 Haziran 1993 tarihinde Odumase Krobo, Gana’da doğdu. Orta saha pozisyonunda görev almaktadır.

Futbol kariyerine Tema Youth kulübünde başladıktan sonra, 2011 yılında Atlético Madrid’in genç takımına katıldı. Gösterdiği yeteneklerle 2015 yılında Atlético Madrid A takımına yükseldi.



Thomas Partey, Atlético Madrid forması altında defansif özellikleri, topa hakimiyeti ve pas becerileri ile dikkat çekti. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa gibi büyük turnuvalarda da takımına önemli katkılarda bulundu.



2020-2021 sezonunda İngiliz Premier League kulüplerinden Arsenal’e transfer oldu. Arsenal formasıyla da orta sahadaki yeteneklerini sergiledi.

Gana milli futbol takımının da bir üyesi olan Thomas Partey, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde etkili bir futbolcu olarak kabul edilir.



Ganalı futbolcu, savunma ve hücum organizasyonlarında etkili olabilen çok yönlü bir oyuncudur.

Hem uluslararası hem de kulüp arenasında sergilediği performansla futbol dünyasında adını duyurdu.