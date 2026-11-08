Thomas Reis. "Bu kadarını ben de beklemiyordum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Corendon Alanyaspor galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Reis, "Genel itibariyle galibiyeti tamamen hak ettiğimiz bir maç oldu. Ligde arka arkaya 6. maçı kazandık. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Ama bu başarıda elbette yalnız değilim. Herkes gerçekten çok iyi niyetli çalışıyor. Bu başarı henüz küçük bir başarı; çünkü önüzümde çok fazla sayıda maç var. Bugüne kadarki başarılar herkesin ortak başarısı. Umarım böyle devam ederiz" diye konuştu.