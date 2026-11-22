Thomas Reis futbolu beğenmedi. "Sadece sonuçtan memnunum"
22.11.2026 21:51
Thomas Reis, takımının ikinci yarıdaki performansına kırık not verirken, galibiyete sevindiğini söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Eyüpspor karşısında ilk 30-35 dakika iyiydik ve tek eksik gol sayısının az olmasıydı. Ama ikinci yarıyı hiç beğenmedim. Sadece sonuç ve 3 puan güzel" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis mücadelenin ardından, "Sanırım haklı çıktım ve dediğim gibi beklentilerin aksine zor bir maç oldu. İlk yarıda 30-35 dakika iyiydik. Tek eksiğimiz goldü. İkinci yarı daha fazlasını bekliyordum ama işler karıştı biraz. Çok mutlu değilim açıkçası ama kazanmamız gerekiyordu. 3 puandan ve sonuçtan memnunum" dedi.
Bordo-mavili teknik adam önlerindeki süreç için de, "Bizi yine zor bir süreç bekliyor ve çok sakat oyuncumuz var. Ama perşembeye kadar aramıza dönen olmayacak. Avrupa kadromuz farklı. B iz Sofya deplasmanına kazanmaya gideceğiz ve ilk sekiz hedefimiz için mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.