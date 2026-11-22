Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis mücadelenin ardından, "Sanırım haklı çıktım ve dediğim gibi beklentilerin aksine zor bir maç oldu. İlk yarıda 30-35 dakika iyiydik. Tek eksiğimiz goldü. İkinci yarı daha fazlasını bekliyordum ama işler karıştı biraz. Çok mutlu değilim açıkçası ama kazanmamız gerekiyordu. 3 puandan ve sonuçtan memnunum" dedi.

Bordo-mavili teknik adam önlerindeki süreç için de, "Bizi yine zor bir süreç bekliyor ve çok sakat oyuncumuz var. Ama perşembeye kadar aramıza dönen olmayacak. Avrupa kadromuz farklı. B iz Sofya deplasmanına kazanmaya gideceğiz ve ilk sekiz hedefimiz için mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.