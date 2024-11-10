Thomas Reis: Gösterdiğimiz performanstan dolayı gurur duyuyorum

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 3-2 yenildi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Almış oldu sonuçtan ötürü mutsuz olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gösterdiğimiz performanstan dolayı gururluyum. Takım olarak çok iyi savaştık. Fena bir performans göstermedik. İlk yarıda gelen ortaları engelleyemedik. Osimhen gibi etkili bir oyuncu bizi cezalandırdı. İkinci yarı daha iyi başladık ve golü bulduk. Kendi hatalarımızdan ikinci golü yedik. Golden 10 dakika içinde daha fazla cezalandırabilirlerdi. Elimizden gelen performansı verdik. 3. golü yedik, 2 gol geriye düşmemize rağmen geri gelemeye çalıştık, vazgeçmedik. Bu sebepten dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum. Hakemle alakalı çok fazla konuşmayı seven biri değilim. İlk yarıda Ntcham'ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyon penaltıydı. Galatasaray'ın attığı 3. golden önce de faul olduğu düşüncesindeyim. Bu kararlar bizi üzdü. Uzatma dakikalarına üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Mutsuz ayrılıyoruz. Haftaya antrenmanla başlayacağız, bir sonraki maça hazırlanacağız" diye konuştu.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için ise Reis, "Osimhen çok etkili çok skorer bir oyuncu. Napoli'de attığı gollerle bunu kanıtladı" şeklinde konuştu.

Maçın hakemi Halil Umut Meler'in performansı da değerlendiren Alman çalıştırıcı, "Hoca olarak cezalı duruma düşmemek için kart görmemeye çalışıyorum. Hakemin çok iyi gününde olmadığını düşüncesindeyim. 'Maçı da hakemin hataları yüzünden kaybettik' de demek istemiyorum çünkü bizim de hatalarımız oldu. Ancak bazı pozisyonlarda bizim lehimize karar verilseydi belki de sonuç farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

İyi bir takım olduklarını gösterdiklerini ifade eden Thomas Reis, "Beşiktaş'a karşı çok iyi oynamıştık. Fenerbahçe ile berabere kaldık. Bugün iyi performansı Galatasaray'a karşı gösterdik, bugün kazanabilirdik de. Biz de iyi bir takımımız var. Takımımla da gurur duyuyorum. Milli takım arasında gireceğiz. Önümüzdeki maçlarda en iyi sonucu almaya çalışacağız" dedi.

Reis, kazandıkları iki penaltının da doğru kararlar olduğunu söyleyerek, "İlk yarıda Ntcham'a verilmeyen penaltı vardı. Takım olarak nazik davranıyoruz. Daha fazla itiraz etmiş olsaydık belki hakemin de fikri değişecekti" şeklinde konuştu.