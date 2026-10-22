Thomas Reis: İki maçta 6 puan almak beni çok mutlu etti

UEFA Konferans Ligi 'nin ikinci haftasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenen Trabzonspor 'un teknik direktörü Thomas Reis, iki maçta alınan 6 puanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Reis, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 15-20 dakika maça girmekte biraz zorlandıklarını belirterek "Aslında normal de bir durum. Birçok değişikliğin olduğunu görebiliyoruz takımda. Tamamıyla yeni bir orta saha... Arka dörtlüde yine keza değişikliklerin olduğu bir defans dörtlümüz vardı." dedi.

GOLLE BİRLİKTE KONTROL BİZE GEÇTİ

Maçtaki ilk gol fırsatını konuk takımın bulduğunu dile getiren Reis, "Direkten dönen bir kafa vuruşları oldu. Onun dışında aslında maçın genelinde bizim daha iyi oynayan taraf olduğumuz bir maç oldu. İyi fırsatlarımız da vardı. Golün gelmesiyle kontrolün bize geçtiği bir ikinci yarı oldu. İki maçta alınan 6 puan var. Bu puanlar da beni gayet mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCE LİG AŞAMASINI GEÇELİM

Konferans Ligi’ndeki hedeflerine değinen Reis, şöyle devam etti: "Hedefler elbette lig aşamasını geçebilmek. Samsunspor ile bu turnuvada iyi bir başlangıç yapıp daha sonrasında kolay puan kayıplarıyla birlikte play-off oynamak durumunda kalmıştık. İki maç sonundaki 6 puanın gayet iyi olduğunu değerlendirebiliriz. Ama yine bu 6 puanın da lig aşamasına geçmek için tek başına yeterli olmayacağını da söylemek durumundayız. Bütün maçları aynı ciddiyette karşılamamız gerekir. Yine bir Alman takımıyla oynayacağız. Onu da en iyi şekilde geçmek ve lig aşamasını ilk önce atlamak istiyoruz."

CABRAL GİBİ GENÇLER HATA YAPABİLİYOR

Reis, Cabral’ın gördüğü kırmızı karta ilişkin, "Bu tür pozisyonlarda daha dikkatli olmalıyız. Genç oyuncular elbette böyle hatalar yapabiliyor. O da çok mutsuz." diye konuştu.

Paul Onuachu'nun sakatlığına da değinen Alman teknik adam, "Rizespor maçı belki kendisi için biraz erken de olabilir. Belki başlaması için erken olacak ama umuyorum Rizespor maçından sonra burada bizimle beraber olacaktır. Mustafa'nın durumuyla ilgili Mustafa'nın Rizespor maçıyla birlikte kadroda olmasını bekliyoruz." diyerek açıklamasını tamamladı.