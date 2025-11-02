Thomas Reis: "İlk 20 dakikada çok iyiydik"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Reis, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir haftaya girdiklerini ifade eden Reis, "Oyuncularıma bu haftanın zor geçeceğini söylemiştim. Çünkü iki farklı kulvarda üç farklı karşılaşmaya çıkacağız. Bugün de ilk 20 dakika çok iyi bir performans gösterdik. Ancak geriye kalan sürede görevlerimizi yerine getiremedik. Konyaspor daha baskılı oynamaya başladı." dedi.



Reis, sonucun sevindirici olduğunu, ancak daha fazla gol atabileceklerini düşündüğünü dile getirdi.