Thomas Reis: "Oyuncularım savaştı ama şanssızdık"

Trendyol Süper Ligi'n 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Tüm oyuncularım savaştı ama ne yazık ki bugün şanssızdık." dedi.



Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısında net fırsatlar yakaladıklarını dile getirdi.



Gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini ifade eden Reis, "Attığımız golden sonra fırsatlar da vardı onları da değerlendiremedik. Rakibin attığın uzun pas da iyi yer tutamadık ve golü yedik. İkinci yarının biraz zor geçtiğini söyleyebilirim. İSaha şartları ve takımın yorgun olması... Aldığımız 1 puan bizim için yeterli değildi. Tüm oyuncularım savaştı ama ne yazık ki bugün şanssızdık." dedi.



Alman teknik adam, Çaykur Rizespor karşısında 2 puan kaybettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:



"Kaybettiğimiz puanları ilk yarıda kaçırdığımız pozisyonlar yüzünden kaybettik. Bu seviyede pozisyonları golle sonuçlandırmak gerekiyor. Beklentiler, geçen seneki başarılar nedeniyle yüksek. 3 günde bir takımı motive etmeye çalışıyorum. Bu biraz zor oluyor. Sakat olan önemli oyuncular var. Kadromuz için bu durum bizi zorda bırakıyor. Takımımız bugün her şeyi denedi ama ne yazık ki eksik olan şey goldü. Rakibimize vermiş olduğumuz bir net pozisyon bile yokken hatadan yediğimiz bir gol var. Bundan da ders çıkaracağız. Ligin başında bize ilk 10 hafta sonra bugün 1 puan vereceğiz deselerdi bunu kabul ederdik. Ama bugün bakıyoruz, bugün aldığımız 1 puan bizi mutlu etmedi. Çok fazla sakatlıklar verdik. Sakatlanan oyuncularımız dönmesi 4-6 hafta sürecek."



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya Reis, "Ben daha çok oyun hakkında konuşmak istiyorum. Federasyon bu durumu düzeltmek için elinden gelenin fazlasını yapacaktır." yanıtını verdi.