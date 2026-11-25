Thomas Reis rotayı çizdi. "3 maçta 2 galibiyet bizi ilk 8'e sokar"
25.11.2026 21:51
Thomas Reis, Bulgaristan kulüplerinin lig ve Avrupadaki oyunlarının farklı olduğunu ifade etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, CSKA Sofya'nın puana ihtiyacı olmasını iyi değerlendireceklerini belirterek, "İyi bir maç olacak" ifadesini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolculardan Fabinho, CSKA Sofya ile oynanacak UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Teknik Direktör Thomas Reis maçla ilgili şunları söyledi: “Yarın taraftarımızdan yoksun bir maça çıkacağız. Burada güzel bir stadyum var, güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Rakibimizin hocası ve takımı itibarıyla da iyi bir maç olacak. Rakibimizin antrenörü ile birbirimizi tanıyoruz. İyi bir hocaları var. Ayrıca buradaki sıcak karşılama için teşekkür ederim. Buraya geri döndüğüm için mutluyum.
Bulgaristan futbolunu tanımanın avantaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü normal lig maçlarıyla Avrupa maçlarının birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin bizim kadar puana ihtiyacı var ama puan durumu itibarıyla biraz daha fazla puana ihtiyaçlarının olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim için bir avantaj olacak.
Konferans Ligi’nde oynadığımız son maçı kaybettik ama oyun olarak puanı hak ettiğimiz bir maçtı. İlk sekiz mücadelesi için önümüzdeki üç maçtan ikisinden galip ayrılabilirsek sanırım ilk sekiz hedefimize varabileceğimiz bir sene olacak bizim adımıza.”
Fabinho, ilk 8 hedefine ulaşmak için kazanmaları gerektiğini söyledi ve güzel bir mücadele olacağına inandığını ifade etti.
Brezilyalı futbolcu Fabinho da maçla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Burada bulunmak güzel. Konferans Ligi'nde hedefimiz ilk 8 takım içerisinde yer almak bu neden yarın kazanmak istiyoruz. Güzel bir zemin var, yarın iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum.
Umuyorum, yarın çok güzel bir maç olacak. Hem havalimanında hem de otelde sıcak bir karşılama vardı. Hem Trabzonspor taraftarları hem de Bulgar taraftarlar bizleri karşıladılar. Bu sıcak karşılama için kendilerine teşekkür ederim.”