Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolculardan Fabinho, CSKA Sofya ile oynanacak UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Teknik Direktör Thomas Reis maçla ilgili şunları söyledi: “Yarın taraftarımızdan yoksun bir maça çıkacağız. Burada güzel bir stadyum var, güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Rakibimizin hocası ve takımı itibarıyla da iyi bir maç olacak. Rakibimizin antrenörü ile birbirimizi tanıyoruz. İyi bir hocaları var. Ayrıca buradaki sıcak karşılama için teşekkür ederim. Buraya geri döndüğüm için mutluyum.

Bulgaristan futbolunu tanımanın avantaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü normal lig maçlarıyla Avrupa maçlarının birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin bizim kadar puana ihtiyacı var ama puan durumu itibarıyla biraz daha fazla puana ihtiyaçlarının olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim için bir avantaj olacak.

Konferans Ligi’nde oynadığımız son maçı kaybettik ama oyun olarak puanı hak ettiğimiz bir maçtı. İlk sekiz mücadelesi için önümüzdeki üç maçtan ikisinden galip ayrılabilirsek sanırım ilk sekiz hedefimize varabileceğimiz bir sene olacak bizim adımıza.”