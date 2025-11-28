Thomas Reis: "Skandal olarak adlandırabilirim"

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk oldu.

Kırmızı-beyazlılar, Laugardalsvöllur Stadyumu'ndaki maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Alman çalıştırıcının sözleri:

"YEDİĞİMİZ GOL SKANDAL"

"Eğer maçtan önce 1 puan deseydiniz, kesinlikle kabul etmezdim. Maçın başından sonuna kadar performansımıza bakınca ne yazık ki yeterince agresif değildik, basit goller yedik. Yediğimiz ikinci gol normal değildi, skandal diyebilirim. Bu sebeple puanlar kaybettik. 1 puan sebebiyle mutluyuz sonuçta. Pozitif olarak almamız gereken şeyler var. Bu performansımız, en iyi performansımız değildi."

"HAYALLER İÇİN FIRSATLARI DEĞERLENDİRMELİSİNİZ"

"Puan sıralamasına bakmadım ama iyi pozisyondayız ve bunu sürdürmek zorundayız. Zor bir maç olacağını söylemiştim. Çok uzun bir seyahat yaptık. Bahane değil ama bu tür maçların üstesinden gelebilmemiz lazım. Diğer taraftan da dar bir kadroyla oynamaya çalışıyoruz. 10 puan elde ettik, fena değil. Bir sonraki maçı AEK ile evimizde oynayacağız. Bazı hayallerimiz var. Bu hayaller için fırsatları değerlendirmek gerekir. Değerlendiremezseniz sıkıntılar yaşarsınız."