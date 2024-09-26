Thomas Reis: Taraftar Avrupa’yı hayal edebilir ama ben hayalperest değilim

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe mücadelesinin çalışmalarına Nuri Asan Tesisileri’nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde devam ediyor.

Reis de takımın son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Zor bir maça çıkacaklarını dile getiren Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Onları çok iyi biliyoruz. Defansif anlamda çok iyi işler yapan bir takım. Kompakt oynamayı çok iyi başarıyorlar. Sahamızda Göztepe’ye karşı çok iyi bir oyun sergileyip, Konyaspor maçına oranla daha iyi bir sonuç almak istiyoruz” diye konuştu.



“TARAFTAR AVRUPA’YI HAYAL EDEBİLİR AMA BEN HAYALPEREST DEĞİLİM

Avrupa kupaları potasında bulunan takımının asıl hedefinin ligde kalmak olduğunun altını çizen Thomas Reis, “Ligin başından beri söylüyorum. En büyük hedefimiz ligde kalmak. Herkes hayal kurabilir. Taraftarlarımız Avrupa kupalarına gitmeyi hayal ediyor olabilirler. Bu herkes için serbest ve olağan bir durum. Ancak ben bir hayalperest değilim. Ben bunu yapmayacağım ve takımım da bunu yapmamalı. Şu anki konuma gelebilmek çok güzel bir şey. Ama toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor. Çünkü şu anda çok erken. Hedefimiz ligde kalmak. Göztepe maçında da taraftarımızın yanımızda olmasını bekliyorum. Onların desteği çok önemli olacak. Göztepe maçından da istediğimiz sonucu almak istiyorum” şeklinde konuştu.

Her maça ayrı hazırlandıklarına da vurgu yapan Reis, “Erken form tutmak, ilerideki performansımızı etkiler mi bilemem ama etkilememeli. Sonuçta her maç çok zor geçiyor. Son oynadığımız Çaykur Rizespor maçında şanslı olduğumuz bazı pozisyonlar bile vardı. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Göztepe maçında da çok iyi bir performans göstermek zorundayız” ifadelerini kullandı.