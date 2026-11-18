Trendyol Süper Lig 'e milli maçlar için verilen ara öncesinde deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini kazanan Trabzonspor 'da Teknik Direktör Thomas Reis , teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemine imza atıyor.

ALT KATEGORİLERDEN BUNDESLIGA VE SÜPER LİG'E

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, teknik adamlık kariyerinde farklı liglerde ve takımlarda görev yaptı. Antrenörlük kariyerine Almanya'da altyapı kategorilerinde başlayan Reis, sırasıyla VfL Bochum U19, VfL Bochum II ve VfL Wolfsburg U19 takımlarında görev aldı.

Thomas Reis, 2019-2020 sezonunda Bochum'un başına geçerek profesyonel liglerde teknik direktörlük kariyerine devam etti. Bochum ile Bundesliga 2'de ve Bundesliga'da görev yapan Alman teknik adam, 2022-2023 sezonunda Schalke 04'ün teknik direktörlüğünü üstlendi. Reis, Schalke ile Bundesliga ve Bundesliga 2'de mücadele etti.

ÜÇ FARKLI ÜLKEDE GÖREV YAPTI

Almanya'daki görevlerinin ardından Türkiye 'ye gelen Thomas Reis, 2024-2025 sezonunda Samsunspor'u çalıştırdı. Süper Lig'de görev yapan Alman teknik adam daha sonra 2026-2027 sezonunda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets Razgrad'ın başına geçti.

Reis'in kariyerindeki son durağı ise Trabzonspor oldu. 2026-2027 sezonunda bordo-mavili takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Thomas Reis böylece Almanya, Türkiye ve Bulgaristan'da farklı liglerde edindiği deneyimin ardından Trabzonspor'un başına geçti.