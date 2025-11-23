Thomas Reis'tan şampiyonluk sorusuna cevap: "Gerçekçi olmamız lazım"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

“1 PUAN İÇİN MUTLUYUZ”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, "Beşiktaş'ın teknik direktörünü tekrar kulübede gördüğüm için mutlu oldum. Sağlığının iyi olduğunu görmek beni mutlu etti. İki takımın da sert mücadele ettiği zor bir karşılaşma oldu. İki takım da iyi performans gösterdi. İlk 35 dakikada çok iyi bir performans gösterdik. Sonra çok basit top kayıpları yaptık. Bu hatalar sebebiyle rakibimizi güçlendirdik. İkinci yarıda bir penaltı oldu. Penaltı mı değil mi göremedim ama sonra oyundan kopmadık. İyi bir performans gösterdik ama fırsatları değerlendiremedik. Galibiyeti bir takım hak etseydi hak eden biz olurduk. 1 puan için mutlu olduğumuzu söylemem gerekiyor." diye konuştu.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM”

Reis, ligde şampiyonlukla ilgili bir soruya ise "Ligde şampiyonlukla alakalı zamana ihtiyacımız var. Diğer takımların bütçesine ve bizimkine bakınca ciddi bir fark var. Gerçekçi olmak lazım. Başkan her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kulübün bütçesinin ve oyuncuların kapasitesinin farkındayım. En iyi takım değiliz ama iyi bir takım olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Güçlü bir mantalite ortaya koymaya çalışıyoruz. Böyle devam edersek kazanmaya devam edebiliriz. Avrupa'da iyi bir pozisyondayız. Dar kadroya sahibiz. Bu kadroyla doğru işler yapmaya çalışıyoruz. 3 gün sonra önemli bir maç oynayacağız. 3 günde bir maç oynayacağımız bir periyoda giriyoruz. Bu karşılaşmayı kazanırsak iyi bir pozisyonda olacağız. Böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Sakatlar umarım en kısa zamanda sakatlıklarını atlatarak takıma katılır." diye cevap verdi.

“BU TÜR MAÇLAR EKSTRA MOTİVASYON KAYNAĞI”

Alman teknik adam, takımının deplasmanlardaki başarılı performansıyla ilgili olarak da "Takımımız, bu tür karşılaşmalarda iyi hissediyor. Evimizdeki maçlarda iyi performans göstermeye devam ediyoruz. Trabzonspor maçı Karadeniz derbisi olarak oyuncuları motive ediyor olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ekstra motivasyon kaynağı olabiliyor." dedi.

“SEZON SONUNA KADAR KONTRATIM VAR”

Reis, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile isminin anıldığı yönündeki bir soru üzerine, "Spekülasyonlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Wolfsburg genç takımında 3 yıllık kariyerim oldu. Odağım tamamen Samsunspor. Ben bir hoca olarak Avrupa'da ilk kez görev alıyorum. Bu benim için de yeni bir tecrübe. Hocaları benim yardımcı hocamdı. Sezon sonuna kadar kontratım var. Başkanla konuşup daha fazla kalmak adına konuşacağız. Taraftarlarımızın desteğini de hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.