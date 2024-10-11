Thomas Tuchel için İngiltere iddiası

Son olarak Bundesliga devi Bayern Münih'te görev alan Thomas Tuchel için yeni bir iddia ortaya atıldı.

BILD'in haberine göre, EURO 2020 ve EURO 2024'te kaybedilen finallerin ardından Gareth Southgate ile yollarını ayıran İngiltere'nin Alman çalıştırıcıyla görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

İngiltere Uluslar Ligi F grubu mücadelesinde dün akşam Yunanistan'a 2-1 mağlup oldu.