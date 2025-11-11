Thomas Tuchel'den milli takım kadrosuna güncelleme: İki oyuncu gitti, iki oyuncu geldi

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı dört maçın ardından turnuvaya katılmayı garantiledi.

"Üç Aslan" eleme aşamasındaki oynayacağı son iki maç olan Sırbistan ve Arnavutluk maçları öncesinde kadroda güncellemeye gitti.

Teknik direktör Thomas Tuchel, Anthony Gordon ve Nick Pope'u sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarttı.

Alman çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah ile Manchester City'nin kalecisi James Trafford'u kadroya dahil etti.

Trevor Chalobah, bu açıklamayla birlikte kariyerinde ikinci kez milli takıma çağrılma onurunu yaşadı.