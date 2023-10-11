Thomas Tuchel'in başı dertte: Bayern Münih'te bir sakatlık daha

Bayern Münih'te sakatlık sorunları devam ediyor.

Dayot Upamecano'dan sonra şimdi de Eric Maxim Choupo-Moting sakatlandı. 34 yaşındaki forvet oyuncusu Kamerun milli takımı kadrosundan çıkarıldı.

TEDAVİ İÇİN MÜNİH'E DÖNÜYOR

Kamerun Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Eric Maxim Choupo-Moting sakatlığı nedeniyle Rusya ve Senegal'e karşı oynanacak iki uluslararası maçta yer almayacak.

Kesin teşhis henüz bilinmiyor. Federasyona göre hücum oyuncusu tedavi için Münih'e dönecek.

THOMAS TUCHEL'İN BAŞI DERTTE



Dayot Upamecano'nun sakatlığının ardından Choupo-Moting, milli aranın başında sakatlanan ikinci Bayern futbolcusu oldu. Serge Gnabry kol kırığı ve Raphael Guerreiro kas lifi yırtığı ile birlikte Thomas Tuchel şu anda dört oyuncusundan yoksun.

