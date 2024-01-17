Anadolu Efes, Barcelona'yı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 8 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayarak haftaya 15. sırada girdi. Barcelona ise bu sezon 15 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı.
AVRUPA'DA 823. MAÇ
Lacivert-beyazlı takım, Barcelona müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 823. maçını oynayacak.
Tarihinde Avrupa'da çıktığı 822 müsabakada 463 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 575. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 574 mücadelenin 306'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 268'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Spor
- Spor&Skor
- Ntv Spor