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THY Avrupa Ligi | Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u konuk edecek.

THY Avrupa Ligi | Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak

, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Yunanistan'ın takımını ağırlayacak.

İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ise 8 galibiyet, 6 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi | Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak - 1
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