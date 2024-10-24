Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Panathinaikos'u milli çalıştırıcı Ergin Ataman yönetirken milli yıldız Cedi Osman ise burada forma gitiyor.



Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.



38. KEZ KARŞILAŞACAKLAR



Fenerbahçe ile Panathinaikos, 38. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında daha önce oynanan 37 müsabakanın 20'sini Yunan temsilcisi, 17'sini ise sarı-lacivertliler kazanmıştı.