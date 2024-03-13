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THY Avrupa Ligi | Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Valencia Basket'i ağırlayacak.

THY Avrupa Ligi | Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i konuk edecek

Beko Erkek Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

28 HAFTADA 17 GALİBİYET

Fenerbahçe Beko, 28 haftada aldığı 17 galibiyetle ligde altıncı sırada yer alıyor. Valencia Basket ise kazandığı 13 maçla onuncu sırada bulunuyor.

İki takım arasında İspanya'da oynanan karşılaşmayı Valencia 77-74 kazanmıştı.

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