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THY Avrupa Ligi | Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi | Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a konuk olacak

Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. 

Zalgirio Arena'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE ZİRVEYİ ZORLUYOR

Maccabi Playtika, Partizan, LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan Zalgris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.

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