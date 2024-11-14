Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.

Zalgirio Arena'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE ZİRVEYİ ZORLUYOR



Maccabi Playtika, Partizan, LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.



Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan Zalgris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.