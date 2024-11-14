THY Avrupa Ligi | Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.
Zalgirio Arena'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
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Maccabi Playtika, Partizan, LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.
Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan Zalgris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.
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