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THY Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? İşte maç programı

THY Avrupa Ligi'nde play-off etabı, 22 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Dörtlü Final'e yükselecek takımların belirleneceği play-off etabında ilk maçlarda temsilcilerimiz de yer alacak. İşte, THY Avrupa Ligi'nde play-off etabı maç tarihleri...

THY Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? İşte maç programı

THY Avrupa Ligi play-off maçlarında heyecan dorukta olacak. Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris ile ilk maçta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

Sezonu 6. sırada tamamlayarak direkt play-off bileti alan Anadolu Efes ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile Yunanistan'da karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçlarının programı şu şekilde:

22 Nisan Salı:

20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.30 Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes (OAKA)

23 Nisan Çarşamba:

20.00 Monaco-Barcelona (Salle Gaston Medecin)

21.30 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Kardeşlik)

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