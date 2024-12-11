THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta heyecanı başlıyor: Fenerbahçe ve Anadolu Efes parkeye çıkıyor

THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta heyecanı başlıyor.

Fenerbahçe Beko yarın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.



Anadolu Efes ise İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.