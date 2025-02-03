THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 25 ve 26. haftanın programı

Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından iç sahada İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.



THY Avrupa Ligi'nde 12. sırada bulunan Anadolu Efes, çift maç haftasının ilk mücadelesinde İspanya temsilcisi Real Madrid'le taraftarının önünde karşılaşacak. Lacivert-beyazlı ekibin bir sonraki rakibi ise Panathinaikos AKTOR. Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın ekibiyle Yunanistan'da karşılaşacak.



HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



THY Avrupa Ligi'nin 25 ve 26. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:



25 hafta:



Yarın:



20.30 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)



21.00 Zalgiris (Litvanya)-ALBA Berlin (Almanya)



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-LDLC ASVEL (Fransa)



22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko



22.45 Bayern Münih (Almanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



5 Şubat Çarşamba:



21.00 Monaco (Fransa) -Baskonia (İspanya)



22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Partizan (Sırbistan)



22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)



22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)



26 hafta:



6 Şubat Perşembe:



20.30 Fenerbahçe Beko-Real Madrid (İspanya)



21.00 Zalgiris (Litvanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)



22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Anadolu Efes



22.30 Bayern Münih (Almanya)-LDLC ASVEL (Fransa)



7 Şubat Cuma:



21.00 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)



22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Paris Basketbol (Fransa)



22.30 Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)



22.30 Baskonia (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)