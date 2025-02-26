THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 27. haftanın programı
THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta heyecanı 27 Şubat Perşembe günü başlayacak. Fenerbahçe Beko, ligin 27. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika ile Sırbistan'da karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise ligin 27. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek. Peki, THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 27 Şubat ve 28 Şubat'ta oynanacak maçlarla devam edilecek. Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes de parkeye çıkacak. İşte, THY Avrupa Ligi'nde 27. haftanın programı...
27. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:
27 Şubat Perşembe:
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Zalgiris (Litvanya)
22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)
22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-AS Monaco (Fransa)
22.45 Real Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya)
23.00 Maccabi Playtika (İsrail)-Fenerbahçe Beko
28 Şubat Cuma:
20.30 Anadolu Efes-ALBA Berlin (Almanya)
22.00 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)
22.30 Partizan (Sırbistan)-Baskonia (İspanya)
23.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
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