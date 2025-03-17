THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 30 haftanın programı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta heyecanı 18 Mart Salı günü bir maçla başlayacak. Türk temsilcilerden Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak. İşte, THY Avrupa Ligi'nde haftanın maçları...



THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



18 Mart Salı:



22.30 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



20 Mart Perşembe:



21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)



21.00 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko



22.15 Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)



22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)



22.45 Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)



21 Mart Cuma:



22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya)



22.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)



22.45 Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes