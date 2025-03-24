THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 31. ve 32. haftanın programı

THY Avrupa Ligi'nde 31 ve 32. hafta maçlarını kapsayan çift maç haftası 25 Mart'ta oynanacak mücadelelerle başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 31 ve 32. hafta, 28 Mart Cuma günü tamamlanacak. İşte, THY Avrupa Ligi'nde maç programı...



Fenerbahçe Beko ilk olarak Paris Basketbol'u sonrasında ise Baskonia'yı konuk edecek. Anadolu Efes ise ilk maçında Baskonia'yı ağırlayacak, ikinci maçında Maccabi Playtika ile karşılaşacak.



THY AVRUPA LİGİ'NDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



THY Avrupa Ligi'nde 31 ve 32. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



31. Hafta:



25 Mart Salı:



20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Fransa)



21.00 Monaco (Fransa)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)



22.30 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)



22.45 Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



22.45 Partizan (Sırbistan)-ALBA Berlin (Almanya)



22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)



26 Mart Çarşamba:



20.30 Anadolu Efes-Baskonia (İspanya)



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)



22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



32. hafta:



27 Mart Perşembe:



22.00 LDLC Asvel (Fransa)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)



22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Monaco (Fransa)



22.30 Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan)



22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya)



28 Mart Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Maccabi Playtika (İsrail)



20.45 Fenerbahçe Beko-Baskonia (İspanya)



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)



22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)



22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa)